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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض الخميس.. موبايل سامسونج الأفضل مبيعا بسعر 2770 جنيها فقط

صدى البلد

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر مايو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف سامسونج الأفضل مبيعا Galaxy F04 في موقع Flipkart الهندي، وتقدر قيمة التخفيض ب 34% ليصل سعره بعد الخصم إلى 7499 روبية هندية (أي ما يعادل 2700 جنيه مصري.

بـ 2100 جنيه فقط..خصم رائع لا تفوته على موبايل شاومي

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy F04

 

انطلق هاتف سامسونج  Galaxy F04 بشاشة نوع IPS LCD ، قياس 6.5 بوصة، بجودة + HD ، ودقة عرض 1600 × 720 بكسل، مع معدل تحديث للشاشة 60 هرتز في الثانية. 

 

يعمل هاتف سامسونج  Galaxy F04 بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Helio P35 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت ،  وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

 

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة المستخدم OneUI.


ويقدم هاتف سامسونج  Galaxy F04 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وفلاش LED ، بالإضافة إلى وجود كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

 

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy F04 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 15 وات.

سامسونج flipkart Galaxy هاتف سامسونج الأفضل مبي Galaxy F04

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