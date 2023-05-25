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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

برخص التراب.. أرخص موبايل Oppo في السوق المصري

برخص التراب..أرخص
برخص التراب..أرخص موبايل Oppo في السوق المصري

يعتبر هاتف أوبو Oppo A16K في الفئة الاقتصادية التي عادة ما نجد بها مواصفات متواضعة جدا فقامت أوبو باستخدام معالج اقتصادي مقبول Helio G35 مع الاستغناء مع الاكتفاء بعدسة خلفية رئيسية وحيدة مع وجود طبقة حماية على الشاشة وبطارية 4230 مللي أمبير ، لذلك فهو من أرخص الهواتف الذكية لشركة أوبو العملاقة في السوق المصري.

 

مواصفات هاتف Oppo A16K

 

يحتوي هاتف أوبو الجديد Oppo A16K، بشاشة من نوع IPS LCD ، بقياس 6.52 بوصة، وبجودة عرض HD+، تبلغ الدقة 720 × 1600 بكسل.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A16K، بواسطة معالج شركة ميدياتك التايوانية من نوع Helio G35، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

يقدم هاتف أوبو منخفض التكلفة Oppo A16K، كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل، و فلاش LED . بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، و نظام التشغيل أندرويد 11.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A16K، بطارية بسعة 4230 مللى أمبير في الساعة.

 

سعر هاتف أوبو Oppo A16K

 

يبلغ سعر هاتف Oppo A16K حوالي 3999 جنيه مصري.

OPPO Oppo A16K أوبو ColorOS 11 1 أندرويد

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