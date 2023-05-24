برلماني: الرئيس السيسي يحرص دائمًا على الدفاع عن حقوق دول أفريقيا

ثمن النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا"، والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

وأكد "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم، أهمية الاجتماعات السنوية في توحيد الرؤى، والتشاور والتحاور ما بين زعماء الدول الأفريقية، لمجابهة التحديات التي تواجه القارة السمراء، لاسيما مشكلة التغيرات المناخية التي تشكل خطرًا كبيرًا على أفريقيا.

وأضاف النائب طه الناظر، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع دول أفريقيا نصيب عينيها، وتعمل جاهدة على دعمهم ومساندتهم لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية الحكيمة تحرص دائمًا على الدفاع عن حقوق القارة الأفريقية في المحافل والمؤتمرات الدولية، ودائمًا تنادي بدعمها لتجاوز التحديات التي تواجهها.

كما أشاد عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي المهمة خلال هذا الاجتماع السنوي، لاسيما تأكيده على مواصلة مصر دعمها للنمو الاقتصادي للقارة الافريقية.