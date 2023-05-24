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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النمو الأخضر يتصدر اليوم الثالث لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ

بنك التنمية الأفريقي
بنك التنمية الأفريقي

قالت موفدة "القاهرة الإخبارية" من مدينة شرم الشيخ المصرية دينا سالم، إنَّ الجلسات الخاصة بالاجتماعات السنوية لـ بنك التنمية الإفريقي 2023، التي تستضيفها مصر ممثلة في البنك المركزي المصري، شهدت في اليوم الثالث حضورًا كبيرًا، ومن المقرر انعقاد جلسة لمحافظي البنوك المركزية لمواصلة الناقشات حول أزمة الغذاء في إفريقيا.

وأضافت خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنَّ الجلسات من المقرر أن تناقش سُبل تمويل المشروعات المرتبطة بالتغيرات المناخية بفوائد متدنية، مشيرة إلى أنَّ إفريقيا حصلت على 30 مليار دولار حتى 2020.

وذكرت أن اليوم صدر تقرير بنك التنمية الإفريقي للتوقعات الاقتصادية لعام 2023، وكان البنك توقع تعافيًا بطيئًا، كما ناقش المشاركون النمو الأخضر في إفريقيا، كما ركزت المناقشات على إصدار سندات الباندا بـ"اليوان الصيني" وتأمل الشركات والحكومات في دعم بنك التنمية الإفريقي لتوفير التمويل لمشروعات الاقتصاد الأخضر.

 يحضرها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية 

كان الرئيس المصري افتتح أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، أمس الأول، التي يحضرها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من 81 دولة، بالإضافة إلى 4 آلاف مُشارك من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية.

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