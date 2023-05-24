بعد مسلسلاتهم المثيرة للجدل.. هاري وميجان يخططان لفيلم جديد مع نتفليكس عن الحياة الملكية

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، يخططان لإطلاق فيلم روائي طويل جديد عن الحياة الملكية على منصة "نتفليكس".

وحسب "ميرو" البريطانية، يعتقد ميجان وهاري أن لديهما "قصة كبيرة سيرويانها عما حدث في القصر".

وسيتبع الفيلم مسلسلاتهم الوثائقية المثيرة للجدل "هاري وميجان" التي صدرت على منصة البث في ديسمبر الماضي.

ومع ذلك، يُقال إن الزوجين يرغبان في "الانتظار ورؤية" رد الفعل على فيلم روائي طويل على "نتفليكس" حول مقابلة برنامج Newsnight الشهير للأمير أندرو.

وأصبح "نتفليكس" يصور فيلم "سكوب" من بطولة روفوس سيويل في دور دوق يورك في فبراير من هذا العام.

ومع ذلك، قال المصدر إن هاري وميجان "حريصان" على مواصلة العمل مع "نتفليكس"،لكنهما يريدان تضمين المزيد من "الأشياء المثيرة" حول حياتهما كأفراد من العائلة المالكة.

وأضاف "هناك الكثير من الفروق الدقيقة في قصتهم التي يشعرون أنها ما زالت مفقودة بعد الفيلم الوثائقي وكتاب هاري".

وأوضح المصدر أن نتفليكس غير مهتمة بالأفلام الوثائقية أو البرامج التلفزيونية للأطفال للزوجين، ولكنها تريد المزيد من "الأشياء المثيرة" حول حياتهما الملكية.