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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أعوان الكاتعة.. حبس عاطلين استغلا صغارا في التسول ببولاق الدكرور

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد توجيه لهم تهمة استغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وقد طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين.

كما أمرت بإيداع الأطفال التي تم ضبطهم بحوزة المتهمين إحدي دور الرعاية لحين الانتهاء من التحقيق.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام يؤكد  قيام شخصين، مقيمان بمحافظة الجيزة باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما "سلاح أبيض " كتر"، مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما" وبصحبتهما عدد 4 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

أعوان الكاتعة التسول بولاق الدكرور النيابة العامة مباحث رعاية الأحداث

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