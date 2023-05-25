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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

“تحويشة في بنك” .. نائب محافظ الفيوم يتفقد نموذج المحاكاة البنكي بإطسا

نائب محافظ الفيوم
نائب محافظ الفيوم اثناء الجولة

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، فعاليات مشروع نموذج المحاكاة البنكي "تحويشة في بنك" الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة على مدي يومين، بقرية الغرق التابعة لمركز اطسا ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد  الأنصاري محافظ الفيوم.

يهدف المشروع على مدى يومي الأربعاء والخميس الموافقين 24 و25 مايو الجاري، إلى توعية السيدات بالخدمات التي تقدمها البنوك، بطريقة سهلة وميسرة، ضمن مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، وذلك في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

خلال تفقده لفعاليات وأقسام المشروع، ناقش نائب المحافظ، السيدات، حول سبل الاستفادة المثلى من هذه المبادرة التي تٌنفذ فعاليات المحاكاة بعدد 20 قرية من قرى مبادرة "حياة كريمة" في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، بواقع يومين لكل قرية، في تجربة جديدة وفريدة من نوعها تهدف إلى إزالة رهبة السيدات من التعامل مع البنوك، وتوضيح الخدمات التي تقدمها تلك البنوك، ومدى الاستفادة منها، بطريقه سهلة ومبسطة.

من جهتها، أكدت  إنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة، أن قطار نموذج المحاكاة البنكي يواصل جولاته في المحافظات المختلفة، ووصل اليوم إلى محطته الثانية بقرية الغرق التابعة لمحافظة الفيوم، بعد نجاح كبير في محطته الأولي بقرية دنديل والقرى المجاورة بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، موضحة أهمية الدور الذى تقوم به الميسرات الماليات بمشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي، داخل نموذج المحاكاة البنكي، حيث تم  تعريف الميسرات بمهام إدارات البنوك المختلفة، الأمر الذي مكنهن بطلاقة من توضيح الخدمات البنكية للسيدات.

وأضافت، أن حدث المحاكاة البنكية بالقرى "تحويشة في بنك"، ينفذه المجلس القومي للمرأة "برنامج الشمول المالي" لتشجيع الفتيات والسيدات على الحصول على الخدمات البنكية بفاعلية، مع محاكاة خدمات البنك من خلال الميسرات الماليات لبرنامج الشمول المالي بعد تدريبهن عن طريق موظفي البنك على تلك الإجراءات، حتى يقمن بدور موظفي البنك فى أكشاك المحاكاة، وتوعية السيدات بتلك الخدمات بطريقة جديدة وسهلة، مع طمأنتهن على سهولة الوصول لتلك الخدمات، فضلاً عن عرض باقة من خدمات المجلس القومي للمرأة، وخدمات البنك المرافق للفاعلية، التي يتم تقديمها للسيدات.

شهد الفعاليات،  ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا.

نائب محافظ الفيوم يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بمدرسة "الشرق الأوسط"

 

 

محافظ الفيوم يتابع أعمال تطوير المناطق غير المخططة بالمدينة

 

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