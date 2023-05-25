نجاح مصري في صنع تليسكوب لرؤية الكواكب والمجرات.. اعرف القصة؟

أثار نجاح مصري في صنع تلسكوب الكثير من الجدل على السوشيال ميديا وإعجاب الكثير منهم من رواد قناته على اليوتيوب مع كلمات التشجيع ابتكاره والذي يعد حلم راوده منذ الطفولة.

نجح المهندس أشرف عبد الرازق وهو مهندس مدني و يبلغ من العمر ٢٥ عاما وقام بتصميم م وابتكار، لأول مرة تليسكوب لرؤية الكواكب و المجرات والقيام بالتكبير والتقريب للتعرف على العديد من الأجرام السماوية ومعرفة أنواعها .

وقد قام بتصنيع التليسكوب من منتجات بسيطة إلا أن وصل إلى صنع تليسكوب وهو أكبر تليسكوب بقطر 6 بوصة ووبعد بؤري 1300 متر تقريبا .

وأشار عبر قناته على اليوتيوب أنه يقوم بصنع التليسكوبات لمن ليس لديهم المقدرة لتصنيع التليسكوبات أو شرائها .