وسط «عام الكفاءة»|ميتا تسرح موظفين للمرة الثالثة في أقل من 3 أشهر

بدأت شركة ميتا Meta المالكة لتطبيق فيسبوك وواتساب وإنستجرام، جولة أخرى من تسريح العمال وسط "عام الكفاءة" للشركة. أحدث تخفيضات الوظائف هي الجولة الثالثة من سلسلة التخفيضات التي تم الإعلان عنها لأول مرة في مارس. وقالت الشركة إنها تتوقع إلغاء ما مجموعه 10 آلاف وظيفة على مدار ثلاث جولات.

بحسب ما ذكره موقع engadget التقني، ليس من الواضح بالضبط عدد العمال الذين تأثروا بالجولة الأخيرة ، ولكن عمليات التسريح ، مرة أخرى ، يبدو أنها في الأساس في أدوار غير هندسية.

وفقًا لرويترز ، التي استشهدت بمنشورات على موقع لينكد إن ، فقد الأشخاص في مجال التسويق والاتصالات والتوظيف وظائفهم. ستخفض ميتا أيضًا ما يقرب من 500 وظيفة من مكتبها الأيرلندي ، أي حوالي 20 بالمائة من قوتها العاملة في البلاد ، وفقًا لتقرير منفصل.

وامتنعت ميتا عن التعليق على التخفيضات. وأشار متحدث باسم الشركة إلى مذكرة شاركها مارك زوكربيرج مع الموظفين في الخريف الماضي عندما أجرت الشركة جولة سابقة من تسريح 11 ألف موظف.

وقال في الرسالة إن الظروف الاقتصادية "تسببت في انخفاض عائداتنا كثيرًا" مما كان متوقعًا. ووصف تخفيضات الوظائف بأنها "بعض من أصعب التغييرات التي أجريناها في تاريخ ميتا" و "ما نحتاجه للمضي قدمًا".

لقد وضح زوكربيرج بصراحة عن الحاجة إلى مزيد من "الكفاءة" في الأشهر التي تلت ذلك. أطلق على عام 2023 لقب "عام الكفاءة" لشركة Meta ، وقال إنه يريد إنشاء هيكل إداري "مسطح" في الشركة. قال خلال أحدث مكالمة أرباح للشركة: "ما زلت أعتقد أن إبطاء التوظيف ، وتسوية هيكل إدارتنا ، وزيادة النسبة المئوية لشركتنا من الناحية الفنية ، وإعطاء الأولوية للمشاريع بشكل أكثر صرامة ، سيؤدي إلى تحسين سرعة وجودة عملنا".