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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

صدى البلد

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأرض ستتلقى أول رسالة من الفضاء قادمة من المريخ حيث سيقوم معهد SETI بإرسال إشارة 'مشفرة' من مركبة تدور حول الكوكب الأحمر إلى ثلاثة تلسكوبات ضخمة على كوكبنا

 

الارض تتلقى اول رسالة من المريخ 

اكدت صحيفة ديلي ميل  أن الفكرة تكمن في إعداد العلماء لـ تجربة تحويلية عميقة للبشرية جمعاء عندما تتصل بنا الكائنات الأخرى ، وفقًا للباحثين، ويحتفظ الفريق بالتفاصيل الأساسية حول سر الحيلة، بما في ذلك نوع الإشارة وما تتضمنه، ومع ذلك تستغرق الإشارة اللاسلكية حوالي خمس إلى 20 دقيقة للوصول إلى المريخ من الأرض.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

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