الحوار الوطني..القومي للبحوث التربوية: السياسة التعليمية تتغير بتغير الوزير

قالت فاتن عزازي، عضو مجلس إدارة مركز القومي للبحوث التربوية، إن السياسة التعليمية فى مصر غير مستقرة وتتغير بتغير الوزير مما تسبب فى ضعف النظام التعليمي فى مصر.



وأوضحت "عزازي" خلال كلمتها بالجلسة النقاشية الأولى للجنة التعليم بالمحور المجتمعي فى الحوار الوطني، أن مصر كانت من اوائل الدول التي تستقبل وفودا للاستفادة من خبراتها التعليمية، ولكن مع الزيادة السكانية تقلص الانفاق على الخدمات الأساسية والأكثر تأثرا منها كان التعليم خاصة فى ارتفاع الكثافة وانخفاض عدد المعلمين.

وأضافت أن المنظومة التعليمية تعاني من مشكلات ادارية كبيرة خاصة ضعف المؤسسات المستقلة التي تهم بالتعليم، بالإضافة إلي إنشاء كيانات جديد اخذت دور قديمة قائمة بالفعل فتفرقت المسئولية وضاعت المحاسبية.

واقترحت وجود كيان ثابت ومستقل لرسم السياسة التعليمية للدولة، فضلا عن اعادة هيكلة الهيئات القومية المستقلة للتعليم، وانهاء جميع قرارات تسيير الاعمال للهيئات المستقلة التابعة للتعليم.