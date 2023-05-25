تباين مؤشرات البورصة خلال ختام تعاملات نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 1.1 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب، ليسجل في الختام 1.105 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.27 %، ليغلق عند مستوى 17,043.62 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.25 %، ليغلق عند مستوى 20,354.41 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.22 %، ليغلق عند مستوى 7,127.56 نقطة.

بينما صعد المؤشر EGX70 بنسبة 0.56 % ليغلق عند مستوى 3,101.92 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.34%، ليغلق عند مستوى 4,665.57 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 3,091.61 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 2,791.5 نقطة.

سيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بنحو 56.2 مليون جنيه، 12.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 68.9 مليون جنيه.