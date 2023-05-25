منذر الكبير مدرب الرجاء يكشف لـ صدى البلد حقيقة تعرضه لوعكة صحية

كشف منذر الكبير المدير الفني لفريق الرجاء المغربي ، عن تفاصيل حالته الصحية بعد تداول معلومات عن دخوله في وعكة صحية .

وقال منذر الكبير في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : فوجئت بنشر اخبار غير صحيحة عن حالتي الصحية في بعض المواقع ، دخلت بالأمس للمستشفي ولكن ليس لإجراء عملية على القلب كما تناقلته بعض الجهات التي نشرت الخبر دون التأكد من صحته.



وأضاف : كل ما في الأمر أني شعرت بآلام في القدم فأردت أن أستغل فترة الراحة ( 4 أيام) التي تحصل عليها اللاعبون بحكم توقف البطولة، لأقوم بالفحوص الضرورية والعلاج اللازم في مثل هذه الحالات التي لا تستوجب عملية وإنما متابعة لمدة يومين وسأغادر المصحة اليوم أو غدا بإذن الله.



واختتم منذر الكبير : أشكر كل من سأل عني وسامح الله من نشر أو تداول خبرا غير صحيح بث الحيرة والخوف لدى العائلة والأصدقاء وكل من ساءه هذا الخبر الغير صحيح .

وتداولت اخبار خلال الساعات القليلة الماضية تفيد بدخول منذر الكبير المدير الفني لفريق الرجاء المغربي في أزمة صحية ونقل علي إثرها للمستشفي علي خلفية تعرضه لإنتقادات حاده بعد الخروج من بطولة دوري ابطال افريقيا.