ممثل المصري الديمقراطي: نحتاج لإصدار قانون التعليم الموحد

أكد عمرو مصطفى، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في الحوار الوطني، أن قضية التعليم من أهم القضايا التي تشغل المواطنين، مشيرا إلى أن إجمالي إنفاق الأسر المصرية على التعليم يبلغ سنويا 482 مليار جنيه، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وأضاف “مصطفى”، في كلمته بجلسة التعليم في الحوار الوطني، مساء اليوم الخميس، “لابد من رفع أجور المعلمين بما يضمن لهم حياة كريمة”، لافتا إلى أن نحتاج إلى مناهج عقلانية، وبنية أساسية تحتاج لإنفاق، وامتحانات تطور من الطالب، وليس “بوع بوع السقوط والمجموع”.

وتابع ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في الحوار الوطني، أن أزمة الانتماء للوطن سببها النظام التعليمي، ونحتاج إلى إصدار قانون التعليم الموحد، ونحتاج إنفاق حكومي لا يقل عن 4٪ من الناتج القومي.



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