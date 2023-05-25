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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب توافق على مشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء للعام المالي الجديد

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء للعام المالي الجديد 2023/2024.

 

جاء ذلك بعد أن استعرض المهندس عصمت عبد السلام، ممثل وزارة الكهرباء، تفاصيل مشروع موازنة الوزارة للعام المالي الجديد 2023/2024 والتي تبلغ جملتها42.080 مليار جنيها، مشيراً إلي أن المنح تقدر بمشروع الموازنة بنحو 172 مليون جنيه.


وكشف خلال الاجتماع، تخصيص مبلغ وقدره 28.5 مليار جنيه لصالح تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وتعقيبا علي تساؤلات النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، عن المشروعات المزمع تنفيذها خلال العام المالي الجديد 2023/2024، أوضح المهندس أيمن الشيخ، ممثل وزارة الكهرباء، أن حجم الاستثمارات في مشروع الموازنة يقدر بنحو 42 مليار جنيه، موزعه على عدد من المشروعات الهامة، فى مقدمتها  المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، خاصةً في منطقتي توشكى وتنمية سيناء، بواقع 6 مليارات جنيه.

وأشار ممثل وزارة الكهرباء أيضا إلى مشروع الدلتا الجديدة ويبلغ إجمالي تكلفة المشروع 19.5 مليار جنيها ينفذ علي عدة مراحل حيث مدرج منهم العام الجديد 3.5 مليارات جنيها.

وأكد أن أحد المشروعات الهامة، أيضا مشروع القطار السريع، حيث تقوم الكهرباء بالتغذية الكهربائية لمحطات الجر، والقيمة الكاملة للمشروع تقدر بنحو 12 مليار جنيها.

القطار السريع العام المالي الجديد العام المالي الكهربائي المهندس ياسر عمر

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