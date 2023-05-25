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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية تنظم ورشة عمل حول الإنعاش القلبي الرئوي

صحة الدقهلية
صحة الدقهلية

نظمت إدارة الصيدلة بقاعة الاجتماعات بمديرية الصحة  بالدقهلية، ورشة عمل حول  الإنعاش القلبي الرئوي وذلك تحت إشراف الدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب والدكتورة أشواق احمد السيد مدير الادارة العامة للصيدلة

 

حاضر بالورشة الدكتور خالد فهمى محاضر بالجمعية الأمريكية لطوارئ القلب والإنعاش القلبي الرئوي المتقدم بالتنسيق مع الدكتورة ريهام علاء منسق دورة الحقن الأمن ومفتش الصيدلة الإكلينيكية وبمشاركة نحو 59 صيدلى من مختلف الإدارات والمستشفيات التابعة  .

وقالت الدكتورة  أشواق احمد السيد مدير الادارة العامة للصيدلة أن  الدورة تضمنت مهارات انعاش القلب والرئتين للبالغين والأطفال والرضع  مشيراً إلى أنها  تأتى ضمن خطة  متكاملة للتدريب والتأهيل المستمر لأعضاء الفريق الطبى .

 

الإدارة العامة أدارة الصيدلة إدارة التدريب العلاقات العامة خالد عبد الغفار وزير الصحة محافظ الدقهلية مدير إدارة التدريب وكيل الوزارة

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