خبير: مؤشرات البورصة المصرية تعزز مكاسبها بنهاية الأسبوع

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق نهاية تعاملات الأسبوع على تراجع طفيف قدره 46.94 نقطة بنسبة هبوط طفيف 0.27% مسجلاً مستوى إغلاق عند 17043.62 نقطة بفضل الاداء المتباين والمتذبذب لأغلب الاسهم القيادية والتي قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات جلسة الأربعاء الماضي ودفعت المؤشر الرئيسي نحو استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17000 نقطة والاستقرار أعلاه.

وأشار إلى اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بالقرب من هذا المستوى بينما استمرت المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر الرئيسي بالاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 17000نقطة.

ويتوقع خبير أسواق المال أن يشهد المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع المقبل استقرارا أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 17000 نقطة الأمر الذي قد يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17400 نقطة.

أما في حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي وظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالاسهم القيادية أو ضح خبير أسواق المال انه قد يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 16800 نقطة ثم معاودة الصعود.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 قال حسام عيد: نجح في تحقيق مستوى اغلاق قياسي جديد بنهاية تعاملات الأسبوع، وأغلق مرتفعا بمقدار 17.43 نقطة بنسبة صعود 0.56% مسجلاً مستوى قياسي جديد وهو 3101.92 نقطة بفضل استمرار الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء وزيادة المراكز المالية بالاسهم الصغيرة والمتوسطة

ولفت إلى اتجاه المستثمرون الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وجني الأرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي للمؤشر السبعيني والقمة التاريخية له عند مستوى 3100 نقطة.

كما يتوقع خبير اسواق المال أن يشهد المؤشر السبعيني خلال تعاملات الأسبوع المقبل استقرارا أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3070 نقطة الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على أداء المؤشر السبعيني ويدفعه نحو الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق مستوى قياسي جديد.