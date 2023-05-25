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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوطنية للإعلام: انطلاق الفضائية المصرية الموجهة لأمريكا

الهيئة الوطنية للإعلام
الهيئة الوطنية للإعلام

أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعـلام أن  الهيئة تذخر بالكوادر الإعلامية والفنية  المتميزة و يتمتعون بمهنية واحترافية عالية ، كما اثنى على قدراتهم وامكاناتهم الفنية وأنهم قادرون دواما على تحقيق نجاحات إعلامية متميزة

جاء ذلك بمناسبة  انطلاق البث المباشر  اليوم  للفضائية المصرية الموجهة لأمريكا  على الموقع الرسمي الموحد للهيئة الوطنية للإعلام  ،

وأكد زين على تقديم محتوى إعلامي جيد وهادف يعكس الصورة الحقيقة الصادقة لما يجري على أرض مصر من تنمية حقيقة شاملة تحقق مستقبل أفضل لمصر وشعبها العظيم  ، وأيضا محتوى إعلامي قادر على المنافسة بمواقع التواصل الاجتماعي

وتأتي هذه الخطوة الناجحة  فى إطار تحقيق انتشار أوسع لقنوات الهيئة الوطنية للإعلام  على مواقع التواصل الاجتماعي 
وتحقيق متابعة ومشاهدة اكبر من شأنها أن تسهم فى تحقيق مردود  إعلامي واقتصادي للهيئة  

و كانت هناك متابعة ودعم مستمر من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام  خلال مرحلة الإعداد والتجهيز لانطلاق القناة بالبث المباشر على الموقع  وقيام الهندسية الإذاعية بالوطنية للإعلام  بتوفير التجهيزات الفنية والتقنية بالتعاون مع الموقع الرسمي الموحد  ، وكلها بالجهود والإمكانيات الذاتية للهيئة

و تقدم  القائمين على  هذا العمل بالتحية والتقدير لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام  لدعمه لهم خلال فترة الإعداد والتجهيز  لبث القناة مباشر  على الموقع

ومن جانبه وجه حسين زين التهنئة لفريق العمل على هذا النجاح  وأثنى على الجهود المبذولة متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح

وجدير بالذكر أن قناة النيل للأخبار تبث مباشرة على الموقع الرسمي الموحد للهيئة   وحققت متابعة ومشاهدة عالية  وبتلك الخطوة  تضاف لها الفضائية المصرية الموجهة لأمريكا ،  كما يتم العمل الفترة القادمة لبث المزيد من قنوات الهيئة بشكل مباشر على الموقع الموحد  لتحقيق انتشار أوسع على مواقع التواصل الاجتماعي

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