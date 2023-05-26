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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2023

الذهب
الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 في مصر، يعتبر الذهب من أهم المعادن الثمينة التي تستخدم كاستثمار وتخزين قيمة، حيث يتمتع الذهب بخصائص فريدة تجعله يحتفظ بقيمته على المدى الطويل، ويمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب. في هذا المقال سنتحدث عن الاستثمار في الذهب وكيفية الاستفادة منه كأداة استثمارية.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,640 شراء 2,663
عيار 22بيع 2,420 شراء 2,441
عيار 21بيع 2,310 شراء 2,330
عيار 18بيع 1,980 شراء 1,997
عيار 14بيع 1,540 شراء 1,553
عيار 12بيع 1,320 شراء 1,331
الاونصةبيع 82,104 شراء 82,815
الجنيه الذهببيع 18,480 شراء 18,640
الكيلوبيع 2,640,000 شراء 2,662,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

فوائد الاستثمار في الذهب:

1- الحفاظ على القيمة: يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب.

2- تنويع المحفظة الاستثمارية: يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب، وهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

3- الحماية من التضخم: يمكن للاستثمار في الذهب أن يحمي المستثمرين من التضخم، حيث يتمتع الذهب بالقدرة على الحفاظ على قيمته في ظل التضخم، وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب في حالة حدوث التضخم.

4- الاستخدام في الصناعة: يتم استخدام الذهب في العديد من الصناعات مثل الصناعات الإلكترونية والطبية والمجوهرات، وهذا يعني أن الطلب على الذهب سيستمر على المدى الطويل.

طرق الاستثمار في الذهب:

1- شراء الذهب الفعلي: يمكن للمستثمرين شراء الذهب الفعلي في صورة عملات أو أوزان أو مجوهرات، ويتميز هذا النوع من الاستثمار بالسهولة والبساطة، حيث يمكن للمستثمرين شراء الذهب من الأسواق المحلية أو العالمية.

2- شراء الذهب عبر الأسهم: يمكن للمستثمرين شراء الأسهم في شركات التعدين والتنقيب عن الذهب، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر شيوعاً للاستثمار في الذهب، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من الارتفاع في أسعار الذهب والحصول على عوائد مرتفعة.

3- شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة: يمكن للمستثمرين شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة، حيث تتيح هذه الصناديق للمستثمرين الحصول على ملكية الذهب دون الحاجة إلى شراءه فعلياً، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر سهولة وراحة للاستثمار في الذهب.

4- شراء الذهب عبر العقود الآجلة: يمكن للمستثمرين شراء الذهب عبر العقود الآجلة، حيث يتم الاتفاق على شراء الذهب في وقت محدد في المستقبل، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر خطورة للاستثمار في الذهب.

يمكن للاستثمار في الذهب أن يكون طريقاً جيداً لتحقيق عوائد مرتفعة وتنويع المحفظة الاستثمارية، ويمكن للمستثمرين استخدام العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، ولكن يجب على المستثمرين أن يفهموا المخاطر المرتبطة بكل طريقة من هذه الطرق واتخاذ القرار الصحيح بناءً على أهدافهم الاستثمارية ومستوى المخاطرة الذي يمكنهم تحمله.

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