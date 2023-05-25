عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري يبحث سُبل تعزيز التعاون والشراكة بين مصر ومفوضية اللاجئين

وزير الخارجية يلتقي
وزير الخارجية يلتقي المفوض السامي لشئون اللاجئين

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير ادارة الدبلوماسية العامة، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى اليوم ٢٥ مايو الجاري فى جنيف بالمفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن  وزير الخارجية أعرب عن التقدير للمفوض السامي على التعاون القائم بين المفوضية ومصر، و الذي نحتفل هذا العام ببلوغه ۷۰ عاماً، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز هذه الشراكة والتعاون خلال الفترة القادمة.

كما استعرض سامح شكري سياسة مصر تجاه المهاجرين واللاجئين القائمة على احترام حقوق الانسان وكرامتهم الإنسانية، وعدم التمييز في المعاملة بينهم وبين المواطنين المصريين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم على قدم المساواة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الجانبين ناقشا سُبل تعزيز التعاون والشراكة بين مصر والمفوضية في ضوء الأعباء الهائلة التي تتحملها الحكومة المصرية في استضافة الأعداد الهائلة التي وصلت إلى ٩ مليون مهاجر ولاجئ، خاصة في ضوء تداعيات الأزمة الراهنة في السودان، فضلًا عن ضرورة أن تحشد المنظمة الموارد لدعم الجهود الوطنية في تقديم سُبل الرعاية والمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة على الحدود للنازحين الفارين من النزاع في السودان، وذلك في ظل التزامات مصر منذ بداية الأزمة بفتح الحدود أمام الفارين من الصراع اتساقاً مع التزاماتها الدولية والإقليمية، حيث استقبلت حتى الآن ۱۲۱ ألف مواطن من السودان أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن.

إحترام حقوق الإنسان أحمد أبو زيد الحكومة المصرية الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية النزاع في السودان تعزيز التعاون سامح شكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

بعد خناقة المول بسبب معاكسة زوجته| أول رد فعل من إمام عاشور

مرتضى منصور يوضح موقف الزمالك من شائعة التفاوض مع حسام حسن

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

موضوعات متعلقة

كل عام وقارتنا في تقدم.. الخارجية تحتفل بالذكرى الـ60 لتأسيس الاتحاد الأفريقي

توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية والأكاديمية المتوسطية بمالطا

السفيرة سيريناد جميل تقدم أوراق اعتمادها الي رئيسة جورجيا

شكري والعطاف يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر

شكري وعمار يبحثان سبل التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتونس

جلسة مشاورات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيره السعودي في جدة

شكري يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث الوضع بالسودان بجدة

شكري: مصر ترحب بتوفير الدعم الفني لموريتانيا في مختلف القطاعات الحيوية| صور

ترشيحاتنا

أزمة تواجه الأطباء البيطريين.. والنقيب العام يناشد الرئيس بالتدخل| ماذا يحدث؟

أسعار الذهب اليوم الخميس 25 - 5 - 2023

لأول مرة.. روسيا تكشف عن سيناريو إنهاء الحرب في أوكرانيا

تفاصيل أول ساعة سمارت بتكنولوجيا مصرية

بداية نهاية الأخضر.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربات قوية ويتراجع لمستويات غير مسبوقة

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات أزمة أموال شيكابالا مع لشبونة البرتغالى ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للغدة الدرقية: كيف يؤثر قصورها على متلازمة تكيس المبايض؟

رشا مهدي تحتفل بنجاح "الكتيبة 101" في صدى البلد| صور

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

رغم الطلب الأمر مستحيل| 3 أسباب تجعل رمضان صبحي خارج جنه الأهلي

فيديو

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ