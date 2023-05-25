شكري يبحث سُبل تعزيز التعاون والشراكة بين مصر ومفوضية اللاجئين

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير ادارة الدبلوماسية العامة، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى اليوم ٢٥ مايو الجاري فى جنيف بالمفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أعرب عن التقدير للمفوض السامي على التعاون القائم بين المفوضية ومصر، و الذي نحتفل هذا العام ببلوغه ۷۰ عاماً، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز هذه الشراكة والتعاون خلال الفترة القادمة.

كما استعرض سامح شكري سياسة مصر تجاه المهاجرين واللاجئين القائمة على احترام حقوق الانسان وكرامتهم الإنسانية، وعدم التمييز في المعاملة بينهم وبين المواطنين المصريين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم على قدم المساواة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الجانبين ناقشا سُبل تعزيز التعاون والشراكة بين مصر والمفوضية في ضوء الأعباء الهائلة التي تتحملها الحكومة المصرية في استضافة الأعداد الهائلة التي وصلت إلى ٩ مليون مهاجر ولاجئ، خاصة في ضوء تداعيات الأزمة الراهنة في السودان، فضلًا عن ضرورة أن تحشد المنظمة الموارد لدعم الجهود الوطنية في تقديم سُبل الرعاية والمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة على الحدود للنازحين الفارين من النزاع في السودان، وذلك في ظل التزامات مصر منذ بداية الأزمة بفتح الحدود أمام الفارين من الصراع اتساقاً مع التزاماتها الدولية والإقليمية، حيث استقبلت حتى الآن ۱۲۱ ألف مواطن من السودان أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن.