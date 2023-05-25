وافق مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار على انضمام نادي البنك الأهلي كعضو مؤسس للاتحاد المصري لكرة قدم المشي ( تحت التأسيس) .

وكانت لعبة كرة قدم المشي حققت انتشارا كبيرا في العديد من دول العالم ،حيث أسست 26 دولة في العالم اتحادا للعبة الجديدة وانضمت المملكة العربية السعودية كأول دولة عربية ونيجيريا كأول دولة إفريقية

وتعتبر بريطانيا مهد اللعبة ومقرا للإتحاد الدولي.

ولكرة قدم المشي قواعد ، حيث يمنع الجري مطلقا كما يمنع أيضا رفع الكرة فوق مستوي الركبتين بل تحتسب في الحالتين مخالفة علي الفريق الذي يرتكبها ولا يسمح بالاحتكاك أو حتي التلامس مع المنافس، كما يمنع فيها لمس الكرة أكثر من ثلاث لمسات متتالية من قبل لاعب واحد ولا يوجد تسلل وتمارس في ملعب صغير طوله 35 مترا وعرضه 17 مترا

ويتكون الفريق من 6 لاعبين. وتتخذ لعبة كرة قدم المشي الأمن والسلامة أولا شعارا لها.