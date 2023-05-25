النائب أحمد فوزي: الحوار الوطني رفع سقف الطموح لدى المواطن المصري

أكد النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن القائمة المطلقة تحق النسب المذكورة في الدستور، وذلك عن طريق تمثيل 25% من المرأة و25% من الشباب.



وقال أحمد فوزي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، إن قانون المحليات سيصدر على الأقل بنسبة 50% بنظام القائمة المطلقة المغلقة.



وتابع عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن هناك جيلا كبيرا من الشباب لم ير المحليات، مؤكدا أن الكوادر السياسية عانت من غياب المجالس المحلية.

المناقشات الغنية التي تمت بكافة المجالات



وأشار أحمد فوزي إلى أن الحوار الوطني رفع سقف الطموح لدى المواطن المصري، بعد المناقشات الغنية التي تمت بكافة المجالات.

