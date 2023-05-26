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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أموال العالم تبحث عن مصر| الحبتور: صلاح سالم سيصبح "جنة الله على الأرض".. والعبّار: قضينا 16 سنة ذهبية في مصر بأرباح خيالية وسنكررها

محمد العبار وخلف
محمد العبار وخلف الحبتور

انتعاشة استثمارية تشهدها مصر خلال الوقت الحاضر، مع جذب أنظار أكبر المستثمرين العرب، بالتوافق مع التمدد في مشروعات البنية التحتية والتوسع في وسائل النقل البري والبحري، والتي ستحدث نقلة نوعية في عملية الترويج للاستثمار الخارجي في البلاد.

خلال الأيام الماضية فقط، أعلن اثنان من أكبر المستثمرين في العالم، عن خططهم للاستثمار في مصر، استنادًا إلى الفرص العظيمة التي تمنحها مصر في مجالات عدة، والبُنى التحتية اللازمة لإنجاح مشروعاتهم. 

من جانبه أكد خلف الحبتور، رجل الإعمال الإماراتي، أن المسئولون في الإمارات يعملون من أجل خدمة الوطن، كما أن الإمارات تقدم العديد من التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمار.

الحبتور: البنية التحتية في مصر أساس جذب الاستثمار 

وقال خلف الحبتور في مداخلة عبر تقنية «زوم» مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن تطوير شبكة النقل في مصر وإنشاء العديد من وسائل النقل «القطار الكهربائي، المونوريل»، عامل رئيسي من أجل جذب الاستثمار داخل ربوع مصر.

وأضاف خلف الحبتور، أن البنية التحتية هي أساس رئيسي لجذب الاستثمار، ولكن رغم تطوير شبكة الطرق في مصر، تحتاج إلى طرق دعايا مختلفة من أجل جذب المستثمرين في مختلف المجالات.

المقاهي في مصر أجمل من أوروبا 

وتابع: قمت بإعداد دراسة بإنشاء مشروع في شارع صلاح سالم بمصر الجديدة، وسيكون هذا المشروع جنة الله في أرضه، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون أهم من برلين ولندن، وباريس، وسيساعد هذا المشروع مصر على عدم الاقتراض.

وأبدى الحبتور، إعجابه بفكرة استغلال المساحات تحت الكباري وإنشاء الكافيهات والمقاهي، مردفًا أنه لا يبخل على مصر، ويقدم الدعم خاصة في مجالات العلم.

وقال الحبتور، إن المقاهي في مصر أجمل من أوروبًا، مؤكدًا على إعجابه بفكرة تحويل المناطق أسفل الكباري إلى مقاهي بنسق خاص ومذاق مصري خالص، معربًا عن حبه لتناول القهوة والشاي ولقاء أصدقائه على تلك المقاهي.

واختتم حديثه قائلًا: «رحمة الله الشيخ زايد والشيخ راشد والله عوضنا بالشيخ محمد بن زايد وهو محب لجميع الدول العربية، ولا يفرق بين دين أو عرق».

العبّار: الوقت مناسب جدا للاستثمار في مصر

وعلى الجانب الآخر، أعادت شركة إعمار الإماراتية، نشر مقطع فيديو لمالكها رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، الذي قال فيه إن الوقت مناسب جدا للاستثمار في مصر.

وتحدث العبار في مقابلة مع قناة العربية، عن السوق المصري وفرص الاستثمار فيه، وكذلك عن سوق العقارات ومشروعات جديدة للشركة في الإمارات.

16 سنة ذهبية في مصر 

وقال العبار:”قضينا 16 سنة ذهبية في مصر أرقام خيالية،  هامش ربح خيالي ربح مميز، ولكن مصر تمر بظروف صعبة لأسباب مختلفة سواء الظروف العالمية أو رؤوس المال اللي طلعت من مصر”.

وأضاف أنه متفاءل بشأن الاقتصاد المصري والقطاع العقاري لأن الأهرامات هتكون موجودة والنيل هيكون موجود والساحل الشمالي موجود والبحر الأحمر موجود حتى إذا مرت مصر بظروف صعبة لعام أو أكثر.

الآن فرصتك.. استثمر في مصر 

وقال العبار: “أنا أعتقد الآن هو الوقت إني أبحث عن فرص استثمارية في مصر”.

وتابع قائلا: “أنا متفائل بأن السياسة الحكومية هتتحسن والنتائج جيدة فلذلك أنا أشجع كل الناس الآن فرصتك أنك أنت تدور على استثمار مميز في مصر”.

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