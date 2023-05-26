طرح البرومو الرسمي لفيلم مارجو روبي الجديد Barbie | شاهد

طرحت شركة وارنر بروس، الفيديو الدعائي الكامل لفيلمها المنتظر Barbie الذي تقوم ببطولته مارجو روبي، بالاشتراك مع ريان جوسلينج.

تريلر فيلم Barbie الذي حقق حوالي 4 مليون مشاهدة عبر يوتيوب خلال ساعات من طرحه، أظهر أجواء مرحة وأغاني ومشاهد خفيفة بين الأبطال.

يعرض فيلم Barbie في السينمات العالمية بداية من 21 يوليو المقبل، ويشارك في بطولته كل من مخرجته جريتا جروينج، إيما ماكي، ويل فيريل، سيمو ليو، مايكل كيرا وغيرهم.

تدور أحداث فيلم Barbie حول شخصية باربي التي تطرد من عالم باربي لأن صفاتها أقل من المعايير المطلوبة، فتبدأ رحلتها في عالم البشر في محاولة للعثور على سعادتها الحقيقية.

تشارك مارجو روبي أيضا في فيلم جديد عرض منذ أيام ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي مع سكارليت جوهانسون، توم هانكس، من إخراج ويس أندرسن، وتم تصويره في إسبانيا.

يضم فيلم ويس أندرسون الجديد إلى جانب سكارليت جوهانسون فريقه المعتاد من الممثلين أبرزهم أدريان برودي، بيل موراي، تيلدا سوينتون، وروبرت فريند وعدد كبير من النجوم بحسب موقع هوليوود ريبورتر.

يجسد هذا الفيلم المشاركة الثانية بين سكارليت جوهانسون وويس أندرسون بعدما لعبت من قبل دورا صوتيا في فيلم الرسومم المتحركة Isle of Dogs الذي أخرجه عام 2018.

ولفت كلا من مارجو روبي ومورجان فريمان الأنظار عقب ظهورهما سويا لتقديم إحدى الجوائز على مسرح الأوسكار، الماضي، بإطلالات أنيقة.