عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح البرومو الرسمي لفيلم مارجو روبي الجديد Barbie | شاهد

مارجو روبي وريان
مارجو روبي وريان جوسلينج

طرحت شركة وارنر بروس، الفيديو الدعائي الكامل لفيلمها المنتظر Barbie الذي تقوم ببطولته مارجو روبي، بالاشتراك مع ريان جوسلينج. 

 

تريلر فيلم Barbie الذي حقق حوالي 4 مليون مشاهدة عبر يوتيوب خلال ساعات من طرحه، أظهر أجواء مرحة وأغاني ومشاهد خفيفة بين الأبطال. 

 

 

 

يعرض فيلم Barbie في السينمات العالمية بداية من 21 يوليو المقبل، ويشارك في بطولته كل من مخرجته جريتا جروينج، إيما ماكي، ويل فيريل، سيمو ليو، مايكل كيرا وغيرهم. 

 

تدور أحداث فيلم Barbie حول شخصية باربي التي تطرد من عالم باربي لأن صفاتها أقل من المعايير المطلوبة، فتبدأ رحلتها في عالم البشر في محاولة للعثور على سعادتها الحقيقية. 

 

تشارك مارجو روبي أيضا في فيلم جديد عرض منذ أيام ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي مع سكارليت جوهانسون، توم هانكس، من إخراج ويس أندرسن، وتم تصويره في إسبانيا. 

 

يضم فيلم ويس أندرسون الجديد إلى جانب سكارليت جوهانسون فريقه المعتاد من الممثلين أبرزهم أدريان برودي، بيل موراي، تيلدا سوينتون، وروبرت فريند وعدد كبير من النجوم بحسب موقع هوليوود ريبورتر. 

 

يجسد هذا الفيلم المشاركة الثانية بين سكارليت جوهانسون وويس أندرسون بعدما لعبت من قبل دورا صوتيا في فيلم الرسومم المتحركة Isle of Dogs الذي أخرجه عام 2018.

 

ولفت كلا من مارجو روبي ومورجان فريمان الأنظار عقب ظهورهما سويا لتقديم إحدى الجوائز على مسرح الأوسكار، الماضي، بإطلالات أنيقة. 

مارجو روبي Barbie السينمات العالمية هوليوود ريبورتر توم هانكس ريان جوسلينج سكارليت جوهانسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 في مصر

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

صدمة جديدة لجماهير الأهلي | نجما الفريق في طريقهما للزمالك

بعد خناقة المول بسبب معاكسة زوجته| أول رد فعل من إمام عاشور

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لحفل محمد فؤاد ودويتو أحمد سعد وشقيقه في جدة| صور

وفاة مطرب لبناني شهير في أحد مستشفيات لوس أنجلوس

عملنا حملة.. دويتو جديد بين أحمد سعد وشقيقه على مسرح جدة

في أولى حفلاته بالمملكة.. تأثر جمهور جدة بأغاني محمد فؤاد| فيديو

كارمن سليمان سفيرة Spotify لـ شهر مايو.. تفاصيل

وفاة خالة الفنانة رانيا فريد شوقي.. وصلاة الجنازة غدا في مسجد الشرطة

تعرف على سبب بكاء دينا الشربيني في الرياض.. فيديو

توم هانكس وسكارليت جوهانسون مع أبطال فيلم Asteroid City على السجادة الحمراء في كان

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من اليابان ضد روسيا

كابتن الأهلي يقترب من الانضمام للزمالك

الرحيل بشروطها الخاصة..فيديو لجدة عارضة أزياء شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

شحن بقوة 120 وات.. شاومي تستعد لإطلاق هاتف رائد جديد

أفضل ما يقال في الليل للرزق وقضاء الحاجة.. أدركه بـ 20 كلمة  

روسيا: اعتراض قاذفتين أمريكيتين لمنعهما من اختراق أجوائنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كمبوت الخوخ بأقل التكاليف

15 كيلو في الشهر.. نبات سحري للتخلص من الوزن الزائد بدون مجهود

نهاية تيك توكر شهير يثير الجدل لدخوله المنازل دون استئذان من أصحابها

ماذا يحدث لجسم المرأة بعد العلاقة الزوجية

فيديو

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ