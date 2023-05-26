عضو التنسيقية: الزيادة السكانية قضية شعب ووطن.. وتحتاج إلى تضافر الجهود

قال الدكتور عمرو حسن عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الزيادة السكانية ليست قضية وزارة واحدة أو هيئة واحدة، لكنها قضية شعب ووطن، فيجب أن تتضافر جهود الجميع.



وأضاف «حسن»، حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت شوقي، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «في هذه الفترة، يأتي ملف الزيادة السكانية على رأس أولويات وزارة الصحة والسكان، ولحل هذه القضية يجب ان نعمل جميعا، نحن في حرب وعي وتغيير مفاهيم مغلوطة».



وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «يجب أن نستخدم كل الأسلحة التي حوزتنا في الحرب، الزيادة السكانية ليست قضية الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني فقط، فهي قضية كل سيدة لأنها قد تكون الأم أو الأخت أو الزوجة والإعلام واحد من أهم الأسلحة».



وأوضح، أن وزارة الصحة والسكان تركز في هذه الفترة على المدخل الحقوقي للأم والطفل: «عندما نقول للسيدة نظمِ الأسرة فإننا نستهدف الحفاظ على صحتها وصحة ابنها، ويجب أن تكون هناك فترة مباعدة لا تقل عن سنتين، وإلا فإن احتمالية وفاة الطفل ستكون 7 أضعاف مما لو تم إنجابه بعد فترة مباعدة قدرها 4 سنوات».

