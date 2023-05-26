بدأت الخطة .. السماح لـ إيلون ماسك بزرع شرائح إلكترونية بمخ البشر

من المقرر أن تمضي التجارب البشرية على تقنية زرع شريحة بالمخ ، بعد أن تلقت شركة Neuralink التابعة لشركة إيلون ماسك موافقة حكومية لبدء الاختبار على البشر.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، قالت الشركة ، التي تبني واجهات دماغية تسمح للبشر بربط عقولهم بجهاز كمبيوتر ، إن إدارة الغذاء والدواء قد أجازت ذلك لبدء تجارب التكنولوجيا على البشر.

هذا على الرغم من التجارب السابقة التي يزعم أنها أدت إلى نفوق مئات الحيوانات ، بما في ذلك ستة قرود.

تقول شركة Neuralink التابعة لـ “ايلون ماسك” إنها لم تبدأ في التجنيد للتجارب البشرية حتى الآن ، لكن القرار "يمثل خطوة أولى مهمة" في خططهم "لمساعدة العديد من الأشخاص" من خلال التكنولوجيا.

بدأ زؤع شرائح الكترونية بمخ البشر

تم تصميم أجهزة Neuralink ليتم زرعها في الدماغ البشري لتمكين الناس من التفاعل مع التكنولوجيا باستخدام قوة الفكر.

يأمل إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي للشركة ، أن تكون الشرائح شريان حياة للأشخاص ذوي الإعاقة وأن تساعد في علاج مجموعة من مشكلات الصحة العقلية والبدنية.

وتم في السابق رفض الموافقة على التجارب البشرية من قبل منظمي السلامة الأمريكيين في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، حيث قالوا إن شركة Neuralink بحاجة إلى معالجة بعض مشكلات السلامة بما في ذلك احتمال "هجرة" أسلاك الجهاز المزروع داخل الدماغ.