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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد افتتاح مصانع الكوارتز ..

برلماني يطالب بخطة ترويجية للفرص الاستثمارية فى قطاع التعدين المصري

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن مصانع الكواترز التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ،أمس، بالعين السخنة، تدعم تنفيذ استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية لعدد كبير من الصناعات الهامة التي يدخل الكوارتز فى تصنيعها ، فضلا عن توفير النقد الأجنبي.

وأوضح " البدري" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أبرز الصناعات التي يدخل  الكوارتز  فيها كالرقائق الإلكترونية وألواح الطاقة الشمسية، خاصة فى ظل توجه العالم للطاقة الشمسية وتخفيض الانبعاثات الكربونية.


وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وجود خطة ترويجية للفرص الاستثمارية فى قطاع الثروة المعدنية، بالإضافة الي امتيازات الدولة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وثمن " البدري" دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة للمستثمرين، وحرصه الدائم على الاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم لتحسين مناخ الاستثمار، ودعوتهم للاستثمار منفردين أو بالشراكة في كل مشروعات الدولة، مع توجيهاته المستمرة لأجهزة الدولة بتذليل كافة العقبات وفتح المجال أمام المستثمرين.


يذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نشر عددًا من الانفوجرافات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس الخميس، لأول مجمع مصانع لإنتاج الكوارتز في الشرق الأوسط وإفريقيا، بطاقة إنتاجية 438 ألف متر مربع من المعدن، تعظيمًا للاستفادة من حجم احتياطي مصر من خام الكوارتز، الذي يصل إلى نحو 3.5 ملايين طن بنسبة نقاوة تصل إلى 99%، وهو ما يجعل مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة في تلك الصناعة

مجلس الشيوخ الكواترز الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعة مجلس الوزراء الاستثمار

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