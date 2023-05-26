ختام فعاليات الملتقى العلمي الأول لأطباء الأسنان في الدقهلية

اختتمت اليوم فعاليات الملتقى العلمى الأول لأطباء أسنان منية النصر، تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة وبإشراف الدكتور محمد مسعد ابوالعنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان .

شارك بالمؤتمر الذى استمر على مدار يومين أكثر من 300 طبيب أسنان وتضمن 6 محاضرات إلى جانب 5 ورش عمل حول كل ما هو جديد في مجال طب الأسنان.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور حاتم الجندي نقيب أطباء أسنان الدقهلية والدكتور طارق الزكي مدير إدارة طب الاسنان ونقيب أطباء الأسنان بدمياط ولفيف من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب فى مقدمتهم الدكتورمحمود سامى الامام وثروت فتح الباب عضوا مجلس الشيوخ إلى جانب النائب خالد الحداد والنائبة الدكتورة شيماء نبيه من مجلس النواب.

وفى ختام المؤتمر قدم القائمين على الملتقى دورع تكريم للدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتور محمد مسعد والسادة الحضور من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

من جانبه أعرب وكيل الوزارة عن خالص تقديره لكل القائمين على الملتقى وعلى رأسهم الدكتور سمير أبو النور مدير الإدارة الصحية بمنية النصر والدكتور إيناس زويته رئيس قسم الأسنان بالإدارة والدكتور السيد أبو النجا مدير مستشفى منية النصر والدكتور محمد الهنداوى رئيس القسم بالمستشفى.