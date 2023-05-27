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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم السبت 27 مايو 2023: جرب نشاطا جديدا

صدى البلد

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت 27 مايو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت 27 مايو 2023

سواء أكنت تأخذ فصلًا دراسيًا جديدًا أو تستكشف هواية جديدة فلا تخف من المخاطرة وتجربة شيء جديد، ثق في أن الكون يساندك ، وقد تفاجئ نفسك بما يمكنك تحقيقه 

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

خططوا لرحلة مفاجئة أو جربوا نشاطًا جديدًا معًا، إذا كنت عازبًا ، فقد تجد نفسك منجذبًا إلى شخص خارج نوعك المعتاد قليلاً.

توقعات برج الثور صحيا

اليوم هو اليوم المثالي لتجربة تمرين أو تمرين جديد، احتضن طاقة المغامرة وجرب شيئًا خارج منطقة راحتك، لا تنس أن تحافظ على رطوبتك وتعتني بنفسك بعد ذلك - سيشكرك .

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

قد تبدو وظيفتك قديمة بعض الشيء مؤخرًا ، لكن طاقة اليوم تدفعك للتفكير خارج الصندوق، اطرح بعض الأفكار الجديدة واعرضها على رئيسك أو زملائك في العمل.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

قد تكون الموارد المالية ضيقة بعض الشيء في الوقت الحالي لكن لا تدع ذلك يعيقك، فكر بطريقة إبداعية في كيفية جني بعض النقود الإضافية. 

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