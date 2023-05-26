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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«مستقبل وطن» يكثف برامجه التدريبية لتعزيز قدرات كوادره الحزبية الجيزة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، عن تعزيز خطتها الطموحة لخدمة أهالي مراكز وأقسام المحافظة في كافة المجالات، بتنفيذ برامج تدريبية وندوات تثقيفية تعزز قدرات كوادره الحزبية بما يحقق الاستفادة القصوى من جهود الحزب في دعم ومساندة الشارع الجيزاوي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي تم عقده برئاسة النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب وبحضور كامل تشكيل هيئة مكتب أمانة الحزب بالجيزة بقيادة النائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم والنائب نادر الخبيري والنائب عمرو عكاشة والنائب خالد تامر طايع وخالد سالم الأمناء المساعدين للحزب بالمحافظة وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة وأمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة وأمناء مراكز وأقسام المحافظة.

وأكد النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مستقبل وطن يمتاز بكونه كيان مؤسسي يعمل بكل قوة لصالح الدولة المصرية وخدمة المواطنين، واستطاع أن يحوز ثقة المصريين بكل طوائفهم لتمثيلهم داخل المجالس النيابية، مشيدًا بالحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأنه ببساطة يضم جميع التيارات السياسية والجميع داخل قاعات الحوار الوطني يتحدث دون خطوط حمراء في أي ملف يتم تناوله لصالح الوطن والمواطن.

وأشار "نائب رئيس الحزب"، في حديثه لقيادات وكوادر الحزب بمحافظة الجيزة، إلى أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني أمر في غاية الأهمية ويؤكد حرص رئيس الجمهورية على الاستماع لكافة رؤى الشعب المصري بمختلف تياراته السياسية طالما تصب تلك الرؤى في صالح الدولة المصرية والمواطنين، مؤكدًا أن الحوار الوطني يُعد بحق فرصة تاريخية لمختلف القوى السياسية للمشاركة في تدشين الجمهورية الجديدة.

كشف "نائب رئيس الحزب"، أن الاجتماعات المتواصلة مع قيادات ونواب وكوادر الحزب في مختلف المحافظات تستهدف الاستماع بشكل مستمر لرؤيتهم وأفكارهم فيما يتم طرحه من قضايا، كاشفًا أن أراء وأفكار الحزب دومًا في كافة الملفات يتم بناؤها بعد استطلاع القواعد الحزبية فالجميع داخل الحزب شركاء هدفهم واحد وهو صالح الدولة المصرية والمواطن المصري.

وتناول الاجتماع التأكيد على الاستمرار بكل قوة في تنفيذ الخطة المتكاملة التي تم اعتمادها داخل أمانة الحزب بمحافظة الجيزة بعد إعادة تشكيلها لتقديم يد العون للمواطن الجيزاوي بكافة مراكز وأقسام المحافظة في مختلف المجالات، واعتماد خطة إضافية لتكثيف البرامج التدريبية والتثقيفية بإضافة حقائب تدريبية جديدة تستهدف زيادة الوعي لدى كوادر الحزب من خلال ندوات تثقيفية وتعزيز قدراتهم من خلال برامج عملية بالاستعانة بخبراء وأكاديميين في مجالات التدريب المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتدعم الشباب المصري وتعزز قدراته.

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حزب مستقبل وطن محافظة الجيزة الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب قضايا

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