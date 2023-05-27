بتوصيل الأسلاك.. حبس لص الدراجات النارية بالقاهرة

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخص، له معلومات جنائية حال إستقلاله دراجة نارية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبمواجهته إعترف بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" كما إعترف بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.