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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد.. الصور الأولى للإعلان عن كشف أثري جديد في سقارة

الكشف الآثري الجديد
الكشف الآثري الجديد في سقارة

رصد موقع صدي البلد الإخباري ، الصور الأولي للكشف الآثري الجديد بسقارة المقرر أن يعلن المجلس الأعلى للآثار عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة ،لورشة تحنيط آدمية وحيوانية والتى اكتشف على يد البعثة المصرية العاملة في المنطقة.

يذكر أن قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،  أن إنه توجد فى مصر 250 بعثة أجنبية تعمل على مستوى الجمهورية من 25 دولة.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه على مدار السنوات القليلة الماضية كانت البعثات المصرية لها السبق فى كل الاكتشافات، موضحا أن أعمال البعثة المصرية بدأت منذ أبريل 2018 على سقارة، حيث إن كل موسم توجد به اكتشافات جميلة جدا أبهرت العالم ووجهت أنظاره كله لمنطقة سقارة المتميزة.

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الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار البعثة المصرية الدكتور مصطفى وزيري الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كشف أثري جديد

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