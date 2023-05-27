القصير: توجيهات رئاسية بتوفير المواد الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال القصير ، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القطاع الزراعى صمد فى وجه الأزمات التى عاشها العالم فى السابق وفى الوقت الحالى مثل أزمة «كورونا»، والحرب الروسية - الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذه الأزمات أدت إلى حدوث ارتباك شديد فى السلع الغذائية الأساسية نتيجة تأثيرها على سلاسل التوريد.

وأوضح الوزير ، أن ما ساعد الدولة على الصمود فى وجه هذه التحديات إقامة مشروعات قومية ترتبط بالزراعة مثل استصلاح الصحراء، بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه.

وأشار «القصير» ، إلى أن الوزارة تمتلك 171 منفذا ثابتا و21 منفذا متحركا، لبيع السلع الغذائية على مستوى المحافظات، و21 منفذا متحركا، مؤكدا أنه تتم متابعة هذه المنافذ بشكل مستمر، لضمان توافر السلع فيها وتنوعها.

وأكد حرص الدولة على تعزيز المخزون الإستراتيجى من اللحوم الحمراء، وزيادة الإفراجات الجمركية، لتوفير الأعلاف، مما كان له الأثر الإيجابى فى خفض أسعار الأعلاف.