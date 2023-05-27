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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اتفسح واشتري احتياجات البيت| منفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة داخل معرض “زهور الربيع” بمشاركة 250 عارضا

صدى البلد

وزيرا الزراعة والتضامن الاجتماعي ومحافظ الجيزة يفتتحون معرض زهور الربيع بمشاركة أكثر من 200 عارضا

القصير: تكثيف معارض ومنافذ بيع السلع الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة

القباج: التعاون مع الزراعة يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتربية الدواجن والمواشي

الارشاد الزراعي: معرضي الزهور والسلع مستمر لمدة شهر 

 

 

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء احمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم السبت، معرض زهور الربيع ال90 بالمتحف الزراعي في الدقي  بالجيزة، وكذلك افتتاح معرض السلع الغذائية المقام على هامش معرض زهور الربيع 
وذلك بحضور بعض السادة السفراء وقيادات الوزارة ومحافظة الجيزة ونقيب الزراعيين

 

‏ وزير الزراعة ومرافقوه تفقدوا أجنحة المعرض المختلفة وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصل اليه انتاج الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج في مصر وايضا بالتنظيم الرائع للمعرض.

 
  ‏وبعد الافتتاح صرح وزير الزراعة أن المعرض يضم حوالي 200 عارضا وأكثر من 1000 نوع نباتي في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار.

 
واضاف القصير أن المعرض يشهد أيضا مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني ‏وقال ان الدولة المصرية تدعم صناعة وزراعة الزهور نظرا لأهميتها لسوق المحلي أو التصدير ودعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن معرض زهور الربيع له آلاف الزائرين الذين ينتظرونه كل عام سواء لشراء الزهور والورود أو للاستمتاع بمناظرها الجميلة .


  ‏وأكد القصير أن المعرض يأتي هذا العام يقام تحت شعار 100 مليون شجرة تلك المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي وتستهدف التوسع في زيادة نسبة المسطحات الخضراء والتشجير لما له من فوائد عديدة بيئية وجمالية واقتصادية، وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.وتحسين نوعية الهواء والصحة العامة للمواطنين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة مطالبا العارضين ومنتجي نباتات الزينة والزهور بالمشاركة في هذه المبادرة ،

وقال "القصير" إن معرض "خير مزارعنا لاهالينا" المقام على هامش معرض زهور الربيع يشارك فيه 50 عارضا ويستهدف بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية محاربة الغلاء وكذلك تنفيذا تعليمات د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتكثيف معارض ومنافذ بيع السلع الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

 وأشار القصير الى أن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، حيث  تمتلك وزارة الزراعة 171 منفذا ثابتا لبيع السلع الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية، و21 منفذا متحركا، مؤكدا أنه تتم متابعة هذه المنافذ بشكل مستمر لضمان توافر السلع وتنوعها.

من ناحيتها أعربت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها المشاركة في افتتاح معرضا زهور الربيع ال90 وخير مزارعنا لاهالينا وأكدت أن هناك تعاون كبير وبناء مع وزارة الزراعة لأن معظم المستفيدين من خدمات التضامن هم سكان الريف والمزارع المصري .

 

وأشارت إلى أن التعاون بين الوزارتين يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتربية الدواجن والمواشي وخدمة المزارعين والمرأة الريفية بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة.


وأضافت "القباج" أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية فإن الوزارة تقدم أيضا قروض مسيرة ومنح للمزارعين الصغار كما تسعى لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا

من ناحيته قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن هناك تنسيق كبير بين وزارة الزراعة والمحافظة من نجاح المعرض كما دعا مواطني المحافظة إلى زيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة، مؤكداً أن المعرض يشهد سنوياً زيادة كبيرة من المواطنين نظراً لجودة المنتجات المعروضة

 ومن ناحيته قال د علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة ان معرض زهور الربيع الذي تم افتتاحه اليوم مفتوح امام الجمهور من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا ولمدة شهر.

 
 وأضاف عزوز أن معرض زهور الربيع، في نسخته 90 هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.


 ‏ومن جانبهم أعرب بعض العارضين عن شكرهم للدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة على دعم المعرض والذي ينتظرونه كل عام في هذا الموعد مؤكدين أن صناعة وزراعة الزهور ونبات الزينة تلقى اهتماما كبيرا من الدولة حيث يتم حاليا تصديرها إلى الخارج،

وزير الزراعة معرض زهور الربيع معارض التضامن الاجتماعي محافظ الجيزة

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