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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبدالعال يتراجع عن رهانه بخسارة الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا

كولر - رضا عبد العال
كولر - رضا عبد العال

تراجع رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، عن رهانه بخسارة الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2022-2023.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج “اللعيب”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”:" الرهان مع المحامي أشرف عبد العزيز على خسارة الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ لا مفيش رهان، صرحت بأن صن داونز سيكسب البطولة حال تأهله للنهائي، لكن حال عدم تأهله الأهلي سيفوز باللقب".

وتابع:" الآن أصبح الرهان ملغيا، لو كان صن داونز في النهائي كنت سأراهن على فوزه بالبطولة".

وضرب الأهلي موعدا مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، للموسم الثاني على التوالي.

 

موعد مباراتي الأهلي والوداد


ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

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