الكهرباء: عودة التيار لـ أبو سمبل في وقت قياسي

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم عودة التغذية الكهربائية لمدينة ابو سمبل فى وقت قياسى بعد التواء البرج المغذى للمدينة أمس بسبب العواصف.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها منذ قليل أنه تم فى الساعة 14:30 الانتهاء من تركيب البرج الجديد ٨٧ والبدء فى التغذية الكهربية لمدينة ابوسمبل من الشبكة الكهربية الرئيسية فى وقت قياسى غير مسبوق وفى اوقات واجواء الطقس الصعبة بالمنطقة .

وتوجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر والاشادة بكل العاملين والقيادات فى كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لما تم من مجهودات كبيرة وانجاز غير مسبوق فى احلال وتركيب برج جهد ٦٦ كيلو فولت وتامين التغذية الكهربية باستخدام ١٨ ماكينة طوارئ وذلك بسرعة الانتقال والتركيب والتوصيل لمسافة اكثر من 350 كيلومتر ليلا وفى ظل احوال جوية سيئة ورياح شديدة بكل جدية وتحمل المسئولية لتامين التغذية الكهربية لمدينة ابو سمبل وسيقوم وزير الكهرباء باستقبال ومكافأة هؤلاء الابطال تقديرا لمجهوداتهم الكبيرة والقيام بواجبهم على اكمل وجه .



وأشاد شاكر بالتعاون والتنسيق الرائع مع المحافظة وكل الجهات المعنية لسرعة إنجاز ما تم من عمل لتوفير التغذية الكهربية للمنطقة .

وأكد شاكر التزام واستمرار رجال الكهرباء فى كل مكان بتلبية واستقرار التغذية الكهربية على ارض مصر الحبيبة.

وشدد شاكر على استمرار المتابعة لاستقرار التغذية الكهربية خاصة فى ظل عدم استقرار الظروف الجوية بالمنطقة مع استمرار بقاء ماكينات الطوارئ بالمدينة لحين الاطمئنان على استقرار الأوضاع بالمدينة والمناطق المحيطة .

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