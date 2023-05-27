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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل مثيرة بشأن خطف بيراميدز لـ نجم الزمالك من الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، تفاصيل مثيرة بشأن رغبة نادي بيراميدز في خطف إمام عاشور، نجم الزمالك السابق وميتيلاند الدنماركي الحالي، من الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “اللاعب أبلغ إدارة الزمالك بعدم رغبته في استكمال مسيرة الاحتراف ورغبته في العودة إلى الزمالك ولكن المقابل المادي يقف عائق أمام عودته إلى الزمالك”. 

تفاصيل خطف بيراميدز لنجم الزمالك من الأهلي 

وتابع: “بيراميدز تقدم بعرض رسمي لإمام عاشور لضمه حيث وعده بمضاعفة راتبه لخطف الصفقة من الأهلي أو أي نادي أخر”.

واختتم: “اللاعب حاليا يحسم أمره مع وكيل أعماله وخلال أسابيع سيتم حسم الأمر و تحديد الفريق الجديد للاعب”.

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