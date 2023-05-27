وصل إلى مصر.. حقيقة عودة فرجاني ساسي إلى الزمالك مرة أخرى

كشف تقرير صحفي عن موقف النجم التونسي فرجاني ساسي، لاعب فريق الدحيل القطري، من العودة إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكان فرجاني ساسي وصل إلى مصر خلال الأيام الماضية لتسوية نزاعاته مع نادي الزمالك، ورؤية زملائه السابقين.



وحسب موقع "فوت 24 التونسي، فإن عودة فرجاني ساسي إلى الزمالك غير واردة بسبب الأزمات التي يعيشها النادي الأبيض.



وأضاف أن فرجاني ساسي بات قريبا من الانضمام لنادي الغرافة القطري في الصيف المقبل.



يذكر أن فرجاني ساسي رحل عن نادي الزمالك في صيف 2021، لينضم لصفوف الدحيل القطري في صفقة انتقال حر.