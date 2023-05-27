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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية .. مصرع شقيقين وأحد أقاربهما غرقا بمصيف جمصة

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى شقيقان ونجل عمهما مصرعهما غرقًا بمدينة جمصة بالدقهلية وذلك عقب نزولهم للإستحمام بشاطئ المصيف المطل على البحر المتوسط فيما تكثف قوات الإنقاذ جهودها لإنتشال الغرقى.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بوجود غرقى بشاطئ المصيف.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة وقوات الإنقاذ الى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شقيقين ونجل عمهما يقيمون بمركز الحامول محافظة كفر الشيخ.

وتكثف قوات الإنقاذ من عمليات البحث عن الغرقى لانتشال الجثامين.

تم  تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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