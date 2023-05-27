بيان عاجل من الكويت بعد تخريب منزل السفير الأردني في السودان

أدانت الكويت، اليوم السبت، تعرض منزل السفير الأردني في العاصمة السودانية الخرطوم للاعتداء والتخريب.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، إن الكويت تدين وتستنكر تعرض منزل السفير الأردني في العاصمة السودانية الخرطوم للاعتداء والتخريب.

وأكدت الوزارة رفض الكويت التام لاستمرار تعرض مقار البعثار الدبلوماسية والمباني التابعة لها في السودان للاعتداء والتخريب، مجددة دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية إلى سرعة العمل على توفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وفق ما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.