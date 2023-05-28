النهائي الأفريقي.. ملعب محمد الخامس يكشف حقيقة تخصيص 10 آلاف تذكرة لجمهور الأهلي

كشف كريم الكلايبي عضو لجنة التتبع بملعب محمد الخامس، حقيقة ما تردد حول تخصيص 10 آلاف تذكرة لجماهير الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي.

قال كريم الكلايبي في تصريحات تلفيزيونية لـ برنامج الريمونتادا المذاع عبر قناة المحور: " لم أصرح بأنه سيتم تخصيص 10 آلاف تذكرة لجماهير الأهلي في إياب النهائي أمام الوداد، ولكني تحدثت عن عدد المقاعد الذي تم تخصيصه من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لجماهير الأهلي في نهائي الموسم الماضي، ولم تُستغل تلك المقاعد بكامل طاقتها، وظلت فارغة".

واختتم: "الاتحاد الأفريقي لم يُحدد حتى الآن عدد المقاعد التي ستُخصص لجماهير الأهلي في المباراة النهائية على ملعب محمد الخامس، والأمر قد يكون مختلفا عن الموسم الماضي لأن نظام النهائي سيكون (ذهاب وإياب) وبالتالي ننتظر إخطار الاتحاد الأفريقي لنا حتى نحدد عدد المقاعد المخصصة لجمهور الأهلي".