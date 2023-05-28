نائب رئيس المصري: مشروع الاستاد يحول النادي إلى مؤسسة اقتصادية قوية

أكد الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن محافظ بورسعيد ساهم بشكل كبير في عودة كامل أبو علي إلى رئاسة النادي مرة أخرى.



قال الحسيني أبو قمر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محافظ بورسعيد هو السبب الرئيسي في تراجع كامل أبو علي عن الاستقالة من النادي".



وأضاف: "مشروع استاد النادي المصري يحول النادي إلى مؤسسة اقتصادية قوية، وكامل أبو علي عاد حبا في النادي المصري وحبا في بورسعيد".



واختتم: "مشروع النادي المصري سيعود بالنفع للنادي بشكل كامل من خلال الاستفادة من موارده المالية، فكل الدخل والموارد المالية كامل أبو علي يستهدف أن تكون بالكامل للنادي المصري".