ماتت جوعًا | مأساة مسنة خذلتها السفارة البريطانية في السودان

مأساة مسنة ثمانينية من أصحاب الهمم “خذلتها” بريطانيا لتموت جوعًا في السودان تشعل السوشيال ميديا، ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم التفاصيل.



بدأت قصة السيدة علوية رشوان عندما حوصرت في منزلها بسبب القتال في السودان؛ حيث وجدت نفسها بلا طعام أو مساعدة، فقام زوجها عبد الله شلقامي والذي يبلغ من العمر 85 عامًا بالمغامرة وخرج وسط الاشتباكات للحصول على مساعدة؛ لكنه أصيب برصاصات نقل على إثرها للعلاج في منطقة أخرى بالخرطوم، ولم يتمكن من العودة لزوجته مرة أخرى؛ لتموت الجدة علوية جوعًا.

واتهمت عائلة الزوجين الحكومة البريطانية بـ “التقاعس” في حماية مواطنيها في السودان، فيما قالت أزهار شلقامي حفيدة الزوجين: “استمر في الاتصال بالخط الساخن لوزارة الخارجية والسفارة البريطانية للحصول على المساعدة، إلا أنهم أخبرونا بأن الوصول إلى المطار مسؤولية المواطنين البريطانيين”.



وفي المقابل… وصفت الخارجية البريطانية حالة الزوجين بأنها “حزينة للغاية” مبررة أن قدرتها على تقديم المساعدة في السودان “محدودة للغاية”.

