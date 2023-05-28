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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: لا شكاوى من أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 واللجان هادئة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت غرفة العمليات الرئيسية المعنية بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بديوان عام وزارة التربية والتعليم ، أنه لم يتم رصد أي شكاوى من أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 حتى الآن.

وقالت غرفة العمليات الرئيسية المعنية بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن جميع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 من المقرر ، ولم تأتي أي أسئلة من خارج المنهج ، لافتةً إلى أن جميع اللجان هادئة والأمور مستقرة .

وأضافت غرفة العمليات الرئيسية المعنية بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن لجنة واضعي امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، حرصت على الالتزام بكافة مواصفات الورقة الامتحانية، مشيرة إلى أن الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، وخالية من التعقيد أو الغموض .

كما تم التأكيد علي الإلتزام بكافة التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الإمتحانات ، وتطبيق الإجراءات الإحترازية ، ومراعاة عوامل الأمن والسلامة المهنية قبل وبعد الامتحان، وحظر المحمول نهائيا للطلبة والملاحظين.

جدير بالذكر أن اليوم الأحد هو ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، التي من المقرر أن تستمر خلال الفترة من 27 مايو 2023 حتى 8 يونيو 2023 وفقا لجداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

ومنذ صباح اليوم ، تتواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للوقوف على الاستعداد لأداء الامتحانات اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

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