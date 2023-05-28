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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات مالية مع والده.. القبض على خاطفي طالب واحتجازه بالقاهرة

خطف
خطف

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين لقيامهما باستدراج طالب واحتجازه ومساومة والدته لوجود خلافات مالية مع والده .

تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الزيتون من إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول مقيمة بدائرة القسم بتغيب نجلها طالب مقيم بذات الدائرة عقب إنتهاء اليوم الدراسى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان مقيمان بدائرة القسم ، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمان تم استهدافهما وضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه .

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد الطالب ، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته.

باستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

احتجاز خطف امن القاهرة القاهرة مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

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