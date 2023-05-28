مواطنة تركية تصوت في جولة الإعادة بالانتخابات بصحبة ماعز مرتدية تي شيرت.. شاهد

أحضرت مواطنة تركية ماعزها، وهي ذاهبة إلى أحد مراكز الاقتراع بمدرسة ساريير أيازجا بمنطقة ساريير بأسطنبول، للتصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.

ووثق مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر"، السيدة وهي تدلي بصوتها في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، ومعها ماعز مرتدية تي شيرت، حيث أبدت أعضاء لجنة الاقتراع والمواطنون هناك دهشتهم من الأمر وارتسم على ملامحهم الاستغراب والضحك.

انتخابات تركيا

وتجري اليوم الأحد، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة لأول مرة في تاريخ تركيا وذلك بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ 50 % من الأصوات في الجولة الأولى يوم 14 مايو الجاري.​​​​​​​

وتم تخصيص 600 ألف فرد أمن و73 مروحية و8 طائرات و61 مسيرة لتأمين الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية.

وذكرت صحيفة "حريت" أنه لضمان سير عمليات التصويت دون وقوع حوادث ولضمان الأمن، خصصت وزارة الداخلية حوالي 600 ألف شخص، من بينهم 325 ألف عنصر من الشرطة، وأكثر من 190 ألف عنصر من الدرك، وحوالي 2700 من حرس السواحل.

فيما تم نشر أكثر من 58 ألفًا من رجال الأمن و17189 من الحراس المتطوعين في عموم تركيا، إضافة إلى 73 طائرة هليكوبتر و8 طائرات و61 طائرة بدون طيار و244 قاربًا جاهزة لأي طارئ.