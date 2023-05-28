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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعرف على أهداف الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية

الميكروبات
الميكروبات

كشفت تقارير  منظمة الصحة العالمية أن الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية تتسبب بشكل مباشر في وفاة 1.3 مليون شخص حول العالم كل عام. 

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مقاومة مضادات الميكروبات يمكن أن تسبب ملايين الوفيات بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات لمواجهتها، ما جعل مصر تلتزم بتحديث خطة العمل الوطنية، وتحسين الاستخدام البشري لمضادات الميكروبات بصورة ملائمة، والحد من استعمالها في الحيوانات وفي الزراعة.

 

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أهداف الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وجاءت على النحو التالي: 

- تشمل تحسين ممارسات منع ومكافحة العدوى والاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات. 

- تعزز قدرات معامل الميكروبيولوجى لضمان سرعة وكفاءة التشخيص المعملى. 

- تسعى لحوكمة استخدام المضادات الحيوية بشكل آمن وفعال. 

- تسعى لتطوير علاجات جديدة للأمراض المقاومة للمضادات الحيوية. 

 

استخدام المضادات الحيوية

- تعزز الرقابة على استخدام المضادات الحيوية فى المستشفيات والعيادات. 

 

منظمة الصحة العالمية الميكروبات استخدام المضادات الحيوية الوفيات الزراعة

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