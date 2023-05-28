أردوغان: الشعب يختار رئيسه وأحترم قراره

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع الإعلان عن نتائج جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التركية التي تجرى اليوم بشكل أسرع من الجولة الأولى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف، خلال كلمة له بعد الإدلاء بصوته، أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تؤكد الديمقراطية في بلادنا.

وتابع: "نتوقع عملية انتخابية سلسة بمشاركة واسعة.. والشعب سيختار رئيسه وسأحترم قراره".

انطلقت في 14 من الشهر الجاري.

تأتي جولة الإعادة بعدما أظهرت النتائج حصول أردوغان على 49,4%، مقابل 44,95% لخصمه كيليتشدار أوغلو، بعد أن فشل كلا الطرفين في حسم المعركة الانتخابية التي انطلقت في 14 من الشهر الجاري.