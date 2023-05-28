رجله خارج الشباك.. ضبط شاب أثناء قيادة سيارة برعونة في القاهرة

بعد تداول صورته عبر موقع "فيسبوك" ، ألقي رجال أمن القاهرة القبض علي شاب أثناء قيادته السيارة برعونة ، ومخرجاً قدمه من النافذة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً صورة لقائد سيارة أثناء قيادته السيارة برعونة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، مخرجاً قدمه من النافذة ، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر .

وبالفحص وإجراء التحريات التي اشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمكن تحديد السيارة وقائدها وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وأن السيارة" ملك والدته" تم ضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.