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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل قمامة ينهي حياة زميله ويلقي جثته أسفل كوبري بالمرج

المتهم
المتهم

بسبب خلافات حول أولوية جمع القمامة ، تعدي عامل نظافة علي زميله بسلاح أبيض والقي بجثته أسفل كوبري بمنطقة المرج ، ولاذ بالهرب إلي أن نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في تحديده وضبطه .

تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامةلمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

بداية اكتشاف البلاغ عندما تلقي قسم شرطة المرج بلاغاً بالعثور على جثة عامل نظافة بها عدة جروح طعنية بالجسم ، أسفل أحد الكبارى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص وبسؤال والدته قررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلها المتوفى وبين أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب وإحداث إصابته والتى أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها عامل نظافة آخر مقيم بدائرة القسم تم استهدافه وضبطه .

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه بسبب خلافات حول أولوية جمع القمامة تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثا إصابته والتى أودت بحياته ، ولاذ بالفرار ، تم بإرشاده بمسكنه ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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